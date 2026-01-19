L' acqua senza arsenico ha un prezzo 313 milioni di euro | A Talete serve un socio privato

L’eliminazione dell’arsenico dall’acqua potabile comporta costi significativi. Durante la riunione del 19 gennaio, nella sala del consiglio di palazzo Gentili, è stato aggiornato l’Ato sulla necessità di coinvolgere un socio privato per sostenere i 313 milioni di euro richiesti. La questione riguarda la stessa natura societaria di Talete, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni condivise per garantire servizi sicuri e sostenibili.

L'addio all'incubo arsenico ha un prezzo e riguarda la stessa natura societaria di Talete. Se ne è discusso oggi, 19 gennaio, nella sala del consiglio di palazzo Gentili, dove l'amministratore unico della partecipata, Salvatore Genova, ha aggiornato l'Ato su quello che si preannuncia come il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Acqua torna pubblica: i sindaci della provincia plaudono alla scelta di Firenze. “Ora sospendere la gara per il socio privato”

Kiev di nuovo senza acqua, luce e riscaldamento con 16 gradi sotto zero. Londra: 230 milioni di euro per truppe in Ucraina

A Kiev, oltre 98.000 famiglie sono senza acqua, luce e riscaldamento in condizioni di temperature inferiori a -16°C, a causa dei danni alle infrastrutture energetiche provocati dai bombardamenti russi. Nel frattempo, Londra ha annunciato un investimento di 230 milioni di euro per supportare le truppe in Ucraina. La situazione resta critica e richiede attenzione internazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mezza Viterbo senza acqua potabile: torna l'incubo arsenico per almeno 20mila persone - Almeno 20mila gli abitanti di numerosi quartieri della città per i quali è vietato il consumo per usi alimentari. ilmessaggero.it

Superare l'emergenza arsenico e fluoruri e ridurre i costi dell'acqua: i dettagli facebook