la pro loco di castel san lorenzo celebra 50 anni

La Pro Loco di Castel San Lorenzo festeggia 50 anni di attività. Da mezzo secolo organizza eventi, promuove iniziative e sostiene il paese. Un traguardo importante che testimonia l’impegno di tante persone nel tempo. La comunità si prepara a celebrare questo mezzo secolo di storia, tra ricordi e progetti futuri.

Cinquant'anni di eventi, di scommesse, di impegno civile. Cinquant'anni di sogni e di traguardi raggiunti. La Pro Loco Castel San Lorenzo, oggi presieduta da Carmelo Mordente, celebra quest'anno l'ambito traguardo del mezzo secolo di vita, confermandosi come una delle realtà più attive della Valle del Calore nella promozione del territorio. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

Il 14 dicembre alle ore 11 si terrà l'inaugurazione della Residenza San Lorenzo a Castel San Lorenzo, una nuova struttura gestita dalla cooperativa A.

