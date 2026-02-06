Banco Bpm chiude il 2025 con utile netto oltre i due miliardi e dividendo confermato

Banco Bpm ha annunciato di aver chiuso il 2025 con un utile netto di 2,08 miliardi di euro. La cifra supera le aspettative fatte all’inizio dell’anno e si avvicina già al target di 2,15 miliardi previsto per il 2027. La banca conferma anche il dividendo, confermando la solidità dei conti.

Banco Bpm ha chiuso il 2025 con un utile netto di 2,08 miliardi di euro, superando la guidance di inizio anno e avvicinandosi al target di 2,15 miliardi previsto per il 2027. Il risultato consente alla banca di confermare un dividendo complessivo di 1 euro per azione, comprendente l’acconto già pagato nel novembre 2025, per un controvalore totale di circa 1,51 miliardi di euro. L’esercizio è stato caratterizzato da un contesto macroeconomico globale complesso, segnato dalle tensioni in Ucraina e Medio Oriente e dalle politiche commerciali degli Stati Uniti. Nonostante ciò, Banco Bpm ha registrato ricavi operativi in crescita del 4,4 per cento a 5,95 miliardi, sostenuti soprattutto dalle commissioni (+21,4 per cento), a fronte di un calo del margine di interesse (-9,1 per cento) dovuto alla dinamica dei tassi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Banco Bpm ha chiuso l'anno con un utile di oltre due miliardi e mezzo di euro, sorprendendo gli analisti e i mercati.

