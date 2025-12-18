Approvato il bilancio 2025 Pisa al centro | Amministrazione più moderna e vicina alle persone

Il Bilancio 2025 di Pisa è stato approvato, segnando un passo importante verso un’amministrazione più moderna e vicina ai cittadini. La terza maratona in Consiglio comunale, durata quattro giorni e ricca di emendamenti e ordini del giorno, ha dimostrato l’impegno dell’ente nel dialogo e nella trasparenza. I consiglieri di Pisa al Centro esprimono soddisfazione per il lavoro svolto, puntando a una città sempre più partecipata e resiliente.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.