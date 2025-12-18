Approvato il bilancio 2025 Pisa al centro | Amministrazione più moderna e vicina alle persone
Il Bilancio 2025 di Pisa è stato approvato, segnando un passo importante verso un’amministrazione più moderna e vicina ai cittadini. La terza maratona in Consiglio comunale, durata quattro giorni e ricca di emendamenti e ordini del giorno, ha dimostrato l’impegno dell’ente nel dialogo e nella trasparenza. I consiglieri di Pisa al Centro esprimono soddisfazione per il lavoro svolto, puntando a una città sempre più partecipata e resiliente.
Si è conclusa la terza maratona in Consiglio comunale a Pisa per il Bilancio. I consiglieri di Pisa al Centro valutano positivamente i lavori dell'assemblea, fatti di quattro giorni intensi con circa 540 emendamenti e 12 ordini del giorno. Soddisfatta la capogruppo Caterina Costa: "Come ogni anno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Burocrazia più leggera per gli anziani, ma anche nuove competenze alle farmacie. Nel decreto del ministro Zangrillo la promessa di una pubblica amministrazione più accessibile e vicina
Leggi anche: Misericordia e UniCoop insieme. Una sanità più vicina alle persone
La ‘contromanovra’ 2026: Più tasse per gli speculatori. Più case e giustizia sociale; Nuove centraline di controllo qualità dell'aria a Riglione e Porta a Mare, Diritti in Comune: Approvato nostro emendamento; Comune di Pisa, bilancio 2026: la nostra contromanovra fondata su giustizia climatica ed ambientale, giustizia sociale e partecipazione, diritti, pace e disarmo; Nomine: il Consiglio direttivo comunale della Lega ha rinnovato le cariche dei vice segretari.
Opi Firenze-Pistoia, approvato il bilancio di previsione 2026 - Approvato, con 182 voti favorevoli (0 contrari e 4 astenuti), il Bilancio di previsione 2026 dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia ... lanazione.it
ABRUZZO, APPROVATO EMENDAMENTO SU PERSONALE SERVIZI ESTERNALIZZATI IN SANITA': PAGANO SODDISFATTO Nel corso dell'ultima seduta notturna della Commissione Bilancio del Senato, è stato approvato l'emendamento all'articolo 70 del - facebook.com facebook
Il Consiglio comunale di Saint-Vincent, ieri, ha approvato il Bilancio 2026, che pareggia sulla cifra di 15 milioni di euro. Revocate le esenzioni per la sosta dei veicoli elettrici. I dettagli nel primo commento x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.