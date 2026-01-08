Consiglio regionale Campania per le commissioni manca l'accordo Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti
Il Consiglio regionale della Campania mantiene una situazione di stallo sulle nomine delle commissioni. In assenza di un accordo, Fico ha incaricato Casillo di negoziare con i segretari regionali del campo largo, al fine di trovare una soluzione condivisa e proseguire con l'organizzazione delle commissioni.
Per le Commissioni regionali non c'è ancora l'accordo. Sarà Casillo a dover mediare coi segretari regionali del campo largo. Il 21 gennaio Fico presenta la sua giunta in Aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it
