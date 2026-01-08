Consiglio regionale Campania per le commissioni manca l'accordo Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale della Campania mantiene una situazione di stallo sulle nomine delle commissioni. In assenza di un accordo, Fico ha incaricato Casillo di negoziare con i segretari regionali del campo largo, al fine di trovare una soluzione condivisa e proseguire con l'organizzazione delle commissioni.

Per le Commissioni regionali non c'è ancora l'accordo. Sarà Casillo a dover mediare coi segretari regionali del campo largo. Il 21 gennaio Fico presenta la sua giunta in Aula. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale

Leggi anche: Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l’accordo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato; Regione, primi grattacapi per Fico: alleati esclusi dall'intesa con il Pd, scoppia la grana delle Commissioni; Fico, Giunta a colloquio: «Confronto nell’interesse collettivo». Nervi tesi sulle Commissioni; CONSIGLIO REGIONALE. RIUNIONE DEL CENTRO DESTRA PER SCEGLIERE I MEMBRI DELLE COMMISSIONI.

consiglio regionale campania commissioniConsiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato - Lo schema delle presidenze di commissione proposto dal Pd non piace ad Avs, renziani, lista Fico, mastelliani. fanpage.it

consiglio regionale campania commissioniCapigruppo in Regione: il 21 c’è il primo consiglio, presente la giunta. Manfredi: “Le commissioni consiliari nel più breve tempo possibile” - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha fissato per mercoledi' 21 gennaio 2026, dalle ore 11, la ... corriereirpinia.it

Consiglio, il 21 nuova seduta: Fico presenta la sua squadra, resta il nodo commissioni - Nonostante la mediazione del presidente Manfredi non si sbroglia il caso delle presidenze di commissione. ilmattino.it

MASSIMILIANO MANFREDI NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, MANCA PERO' LA GIUNTA

Video MASSIMILIANO MANFREDI NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, MANCA PERO' LA GIUNTA

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.