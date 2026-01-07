Regione non c?è accordo su commissioni e incarichi | pressing dei piccoli partiti

In questa fase iniziale della nuova legislatura, i piccoli partiti esercitano pressione per definire incarichi e commissioni. Oggi alle 14 si svolgerà la prima conferenza dei presidenti di gruppo, momento istituzionale in cui si discuteranno le tempistiche e l’organizzazione della prossima seduta. La situazione riflette l’assenza di un accordo definitivo sulla distribuzione delle responsabilità politiche, evidenziando le tensioni tra le forze rappresentate.

Oggi alle 14 è fissata la conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà la prima volta per fissare la prossima seduta.

Regione, la maggioranza non c'è: stop in commissione alle nomine nella società - Per la prima volta una commissione consiliare ieri avrebbe dovuto analizzare ed esprimere il parere su alcune nomine proposte dalla giunta regionale per le società controllate o partecipate, come ... quotidianodipuglia.it

Siglato Accordo tra Regione e Hesperia Hospital - 2018 interesserà sia l’attività di “non alta specialità” che quella “alta specialità” che rientrano nei Lea. quotidianosanita.it

Regione, accordo per rinnovo del personale regionale e camerale - La Giunta regionale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo stralcio siglata lo scorso 10 ottobre e condivisa da tutte le organizzazioni sindacali, riguardante il rinnovo ... ansa.it

Regione, incontro informale con gli assessori: sul tavolo i dossier su sanità e trasporti. Ancora nessun accordo in maggioranza sulle presidenze. Pressing dei piccoli partiti - facebook.com facebook

Firmato Accordo con la Regione Lazio! Accolte le richieste della #CISL per la partecipazione dei lavoratori nelle aziende controllate e sgravi IRPEF per i redditi più bassi. Misure a sostegno di cittadini e operatori sanitari, con attenzione alle famiglie fragili e la x.com