Sinner prende il warning Spizzirri lo difende | fair play agli Australian Open

(Adnkronos) – Fair play alla Rod Laver Arena. Durante il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri di oggi, sabato 24 gennaio, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, i due tennisti si sono resi protagonisti di un momento di sportività, dopo un 'pasticcio' dell'arbitro. Durante il terzo game del secondo set, sul punteggio di 1-1, il giudice di sedia ha comminato a Sinner un warning per 'time violation', ovvero violazione del tempo limite per servire. Sinner si è subito avvicinato all'arbitro per protestare, indicando l'avversario, che secondo l'azzurro non era pronto a ricevere, per discolparsi.

