Giorgio Pasotti | Il mio Monti campione di fair play

Giorgio Pasotti ha preso parte al film «Rosso volante», dedicato alla vita di un grande specialista di bob. L’attore bergamasco interpreta un personaggio che celebra il fair play e la passione per lo sport. La pellicola racconta le sfide e le vittorie di un campione, mettendo in luce la dedizione e il rispetto che ci vogliono per raggiungere grandi risultati. Pasotti si dice felice di aver portato sullo schermo una storia che ispira e coinvolge, sottolineando l’importanza di valori semplici ma fondamentali.

CINEMA. Il bergamasco è il protagonista di «Rosso volante» dedicato alla vita e alla carriera di un grande specialista di bob. «Raccontiamo un uomo la cui lealtà e determinazione sono state fondamentali per ottenere traguardi impensabili». «Il rosso volante»: fu Gianni Brera - con il suo proverbiale stile - a soprannominare così il ragazzo dai capelli di un colore acceso che nel 1947 vide per la prima volta sfrecciare sugli sci. Quel ragazzo era il bobbista Eugenio Monti, destinato a diventare uno dei più grandi campioni di sport invernali di tutti i tempi, vincendo nove medaglie d'oro ai campionati mondiali di bob e sei medaglie olimpiche.

