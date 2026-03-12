Abiti e robot giganti fatti di rifiuti | la mostra ecologica al salone degli incanti

Al Salone degli Incanti è stata inaugurata oggi la mostra “Scart: il lato bello e utile del rifiuto”, aperta fino al 3 maggio. L’esposizione presenta costumi di scena e robot giganti realizzati interamente con materiali di recupero e rifiuti. L’evento si concentra sull’utilizzo creativo di scarti e rifiuti per costruire elementi artistici e scenografici. La mostra invita i visitatori a scoprire come materiali di scarto possano essere trasformati in oggetti di grande impatto visivo.

Costumi di scena e robot giganti realizzati con rifiuti e materiali di recupero: è la mostra "Scart: il lato bello e utile del rifiuto", inaugurata oggi al Salone degli Incanti e in programma fino al 3 maggio. Si tratta di un'iniziativa di Waste Art che rappresenta da quasi trent'anni uno dei percorsi più significativi con cui la multiutility Gruppo Hera comunica il valore dell'economia circolare. Il percorso espositivo si articola in due sezioni: la prima è dedicata alla moda sostenibile, la seconda presenta invece l'eccellenza del made in Italy.