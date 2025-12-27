la macchina del tempo i giganti degli oceani in mostra al kosmos

PAVIA Si può approfittare delle feste di fine anno per andare ad incontrare "dal vero" creature mai viste. Kosmos, museo di Storia naturale dell’ Università di Pavia dà la possibilità al pubblico di vedere gli animali vissuti nei nostri mari al tempo dei dinosauri. Ad attendere adulti e bambini, incontri ravvicinati con le tartarughe giganti, un’immersione negli abissi preistorici tra mosasauri e plesiosauri, un selfie con il peggior incubo dei mari del passato, il megalodonte. La grande mostra "Oceani perduti. Giganti marini al tempo dei dinosauri", aperta fino al 28 giugno 2026, ha infatti riportato in vita gli animali che hanno popolato la Terra tra 600 e 66 milioni di anni fa, per un’esperienza interattiva con diversi livelli di approfondimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

