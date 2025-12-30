Ecco una selezione di 25 libri dedicati alla neuropsichiatria e alla pediatria, pensati come strumenti di accompagnamento e sostegno nella crescita dei bambini. Un gesto di attenzione e vicinanza ai più piccoli, promosso ieri dai membri di Round Table 62 Imola, che mira a favorire lo sviluppo emotivo e cognitivo dei giovani lettori. Un modo semplice ma significativo per supportare le famiglie e gli educatori nel loro ruolo quotidiano.

Un gesto di attenzione e vicinanza ai più piccoli quello arrivato ieri dai membri di Round Table 62 Imola. Il presidente nazionale Marco Cavina, insieme ai soci Riccardo Dal Fiume e Piervittorio Spessi, ha consegnato alle strutture di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza e Pediatria e nido dell’Ausl 25 libri illustrati, in un’iniziativa che conferma l’impegno dell’associazione verso la tutela di bambini e ragazzi. Round Table Italia, guidata in questo periodo dall’imolese Cavina, prosegue così il suo progetto editoriale dedicato ai più piccoli. Dopo la donazione, nel 2024, del libro ‘Mostruosa Mente’, quest’anno viene offerto un testo illustrato di Cristina Petit, edizioni La Pulce, intitolato ‘Non è per niente giusto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neuropsichiatria e Pediatria. Ecco 25 libri per i più piccoli: "Compagni nella loro crescita"

Piemonte. Alla Neuropsichiatria Infantile di Fossano nuovi tablet e libri Caa grazie alla donazione dell’Oba - L’Osservatorio Barriere Architettoniche ha donato alla struttura una parte del contributo che annualmente riceve dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. quotidianosanita.it

Anche per quest’anno BABBO NATALE ha consegnato i regali per i bimbi della Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale di Imola . Come sempre ringraziamo i nostri generosi clienti per le tante offerte fatte per allietare i piccoli degenti . #lacicognaim - facebook.com facebook