**Manovra | Schlein ' promesse tradite non vi crede più nessuno' **
La discussione sulla Manovra si infiamma, con le parole di Schlein che denuncia promesse non mantenute. Secondo la leader del Partito Democratico, le misure adottate avrebbero tradito gli impegni presi, in particolare sulla riforma pensionistica. La questione rimane centrale nel dibattito politico, evidenziando le tensioni tra le promesse fatte e le scelte concrete del governo.
Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "E' una Manovra di promesse tradite. Dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito Opzione Donna. Dovevate abolire le accise e le avete aumentate. E' sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla Manovra alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
