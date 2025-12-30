La discussione sulla Manovra si infiamma, con le parole di Schlein che denuncia promesse non mantenute. Secondo la leader del Partito Democratico, le misure adottate avrebbero tradito gli impegni presi, in particolare sulla riforma pensionistica. La questione rimane centrale nel dibattito politico, evidenziando le tensioni tra le promesse fatte e le scelte concrete del governo.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "E' una Manovra di promesse tradite. Dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito Opzione Donna. Dovevate abolire le accise e le avete aumentate. E' sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla Manovra alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Manovra: Schlein, 'promesse tradite, non vi crede più nessuno'**

Leggi anche: Manovra, in diretta alla Camera il voto finale. Schlein: “Legge sbagliata e promesse tradite. Non vi crede più nessuno”

Leggi anche: È la Manovra delle promesse tradite per la Lega: la legge Fornero resta e la flat tax per tutti è sparita

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manovra, cartelli e proteste dell’opposizione al Senato: “Promesse tradite, è un vicolo cieco”; Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni: Tradite le promesse; Manovra, Schlein contro Meloni: «Tradisce ogni promessa, Italia in un vicolo cieco»; Bonaccini: “Giorgetti commissariato, si dimetta. L’Italia sta perdendo competitività”.

Manovra, Schlein: promesse tradite, dopo 3 anni colpa di altri? - (askanews) – “E’ una manovra di promesse tradite: dovevate abolire la Fornero e avete allungato l’età pensionabile e abolito opzione donna, dovevate abolire le accise e le avete aumentat ... askanews.it

Manovra, Schlein contro Meloni: «Tradisce ogni promessa, Italia in un vicolo cieco» - hanno detto e scritto che questa sarebbe una manovra senza visione; peggio, questa è una manovra che porta l’Italia in un vicolo cieco senza crescita, se non quella delle diseguag ... lasicilia.it