La Corsa del Sole | donati oltre 14mila euro all' associazione Tra Terra e Cielo_Insieme

Oltre quattordicimila euro raccolti, settecento persone al via e ottanta volontari impegnati: sono i numeri che raccontano la crescita de “La Corsa del Sole”, camminata solidale che lo scorso 21 giugno, al Parco delle Sorgenti di Castel d’Azzano, ha unito sport, comunità e sostegno concreto alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Da Siena a Terra del Sole, 200 chilometri di corsa benefica: la Corri Forrest devolve all'Irst oltre 8 mila euro

Leggi anche: Di corsa per la solidarietà: a Terra del Sole la gara 'Fuga Forrest'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LA CORSA DEL SOLE.

Pellicceria De Rosa. NiceKidd · DIEGO. Corsa ai regali di Natale Modello “ Sole Multicolore “ Disponibile online e in store www.pelliccerialauraderosa.it Via Galileo Galilei n 69, Arzano ( Na) unica sede 3479857383 #happychristmas #hapoyda - facebook.com facebook

Buon sabato..di corsa,10km intensi #iocorroqui e non c'è nemmeno un po' di sole, le sensazioni sono sempre bellissime, durante e dopo la mia corsa #runlovers #20dicembre x.com