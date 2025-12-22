La Corsa del Sole | donati oltre 14mila euro all' associazione Tra Terra e Cielo_Insieme

22 dic 2025

Oltre quattordicimila euro raccolti, settecento persone al via e ottanta volontari impegnati: sono i numeri che raccontano la crescita de “La Corsa del Sole”, camminata solidale che lo scorso 21 giugno, al Parco delle Sorgenti di Castel d’Azzano, ha unito sport, comunità e sostegno concreto alle. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

LA CORSA DEL SOLE.

