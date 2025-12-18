lanci di uova e pietre sugli edifici del parlamento europeo protestano gli agricoltori

Le tensioni tra agricoltori e istituzioni europee si intensificano a Bruxelles. I manifestanti, riuniti davanti al Parlamento europeo, esprimono il loro disagio con azioni di protesta che includono lanci di uova e pietre sugli edifici. La situazione si fa sempre più calda, riflettendo un malcontento diffuso tra gli operatori del settore agricolo, determinati a far ascoltare le proprie ragioni.

Sale la tensione a Bruxelles durante le proteste dei trattori in corso a Place du Luxembourg, davanti agli edifici del Parlamento europeo. La polizia è intervenuta inizialmente con l’uso di idranti per disperdere i manifestanti, per poi avanzare lanciando fumogeni. I manifestanti hanno lanciato patate, barbabietole, uova, pietre, bottiglie e petardi. Le vetrate dell’edificio della Stazione Europa,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

