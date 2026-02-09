Caffè Dante in Love tra letteratura e alta cucina per San Valentino
Al Caffè Dante di Piazza dei Signori, il weekend di San Valentino si riempie di appuntamenti speciali. Due presentazioni letterarie si alternano a un menù pensato appositamente per la festa degli innamorati. I clienti trovano così il modo di celebrare tra cultura e alta cucina, in un’atmosfera intima e raffinata.
Due presentazioni letterarie e un menù speciale per il weekend di San Valentino al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori. Il locale partecipa a Verona in Love con due appuntamenti culturali a ingresso libero: sabato 14 febbraio alle 16 presentazione del romanzo "Le sarte della Villarey" di.🔗 Leggi su Veronasera.it
