Caffè Dante in Love tra letteratura e alta cucina per San Valentino

9 feb 2026

Al Caffè Dante di Piazza dei Signori, il weekend di San Valentino si riempie di appuntamenti speciali. Due presentazioni letterarie si alternano a un menù pensato appositamente per la festa degli innamorati. I clienti trovano così il modo di celebrare tra cultura e alta cucina, in un’atmosfera intima e raffinata.

sabato 14 febbraio alle 16 presentazione del romanzo "Le sarte della Villarey"

