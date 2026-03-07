FdI Avellino all’attacco per il referendum sulla giustizia | mobilitazione capillare in Irpinia

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia Avellino ha avviato una serie di incontri pubblici in tutta la provincia per promuovere il referendum sulla giustizia, con un calendario molto fitto di eventi che si svolgono fino al voto del 22 e 23 marzo. La campagna, che mira a coinvolgere i cittadini, prosegue senza sosta e copre diverse località dell'Irpinia.

Gazebo informativi, convegni e banchetti dal Coordinamento Provinciale in vista del voto del 22 e 23 marzo. Fruncillo: L'Irpinia protagonista per una riforma fondamentale Dopo la tappa di giovedì a Gesualdo, presso Palazzo Pisapia in Via Cittadella, il tour convegnistico ha fatto tappa nel pomeriggio di oggi ad Ariano Irpino, presso Palazzo degli Uffici in Via Tribunale. Domani, domenica 8 marzo, a partire dalle ore 10.00, sarà allestito un gazebo informativo in Piazzetta Biagio Agnes ad Avellino, promosso in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino, per distribuire materiale illustrativo e dialogare direttamente con i cittadini.