Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards ecco il bando

Il Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards invita i giornalisti a contribuire alla tutela del Mediterraneo. Fino al 20 aprile, è possibile partecipare al concorso promosso dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum, con l’obiettivo di mettere in luce le sfide e le opportunità di questa regione, sottolineando il suo ruolo come elemento di connessione tra i popoli e la natura.

C'è tempo fino al 20 aprile per partecipare a Mare Nostrum Awards, il Premio Giornalistico Internazionale bandito dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum con l'obiettivo di promuovere il valore del Mediterraneo quale elemento di connessione tra i popoli e di dare visibilità alle sfide che questa grande distesa d'acqua ci impone, prima tra tutte la tutela del suo ecosistema. zIl Premio Giornalistico si concluderà come ogni anno con l'assegnazione di cinque riconoscimenti in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Saranno ammessi al Concorso gli elaborati giornalistici – anche audiovideo, grafici, fotografici – che affronteranno una vasta gamma di argomenti, collegati all'attuale scenario dello shipping, all'evoluzione globale che quest'ultimo sta affrontando e alle crescenti esigenze di tutela dell'ambiente.

