Premio Giornalistico Etico Luci di Verità – Cerimonia di Premiazione 24 febbraio 2026 – Roma Ministero della Cultura Sala Spadolini

Questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico Etico “Luci di Verità”. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale VerbumlandiArt APS, si è svolto nel pomeriggio al Ministero della Cultura, nella Sala Spadolini. Presenti giornalisti, rappresentanti istituzionali e alcuni dei premiati, che hanno ricevuto riconoscimenti per il loro lavoro etico e responsabile nel campo dell’informazione. La giornata si è conclusa con un dibattito sui valori della professione giornalistica.

ROMA – Il Premio Giornalistico Etico "Luci di Verità", promosso dall' Associazione Culturale VerbumlandiArt APS, si svolgerà a Roma martedì 24 febbraio 2026, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso il Ministero della Cultura – Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 27, su iniziativa del Sen. Manfredi Potenti. Ogni premiato potrà essere accompagnato da un massimo di 4 ospiti, i cui nominativi dovranno essere trasmessi per email ([email protected]) entro e non oltre il 20 febbraio 2026. Il Premio "Luci di Verità" nasce con l'obiettivo di valorizzare un giornalismo capace di coniugare rigore, coraggio, responsabilità e coscienza etica in un'epoca segnata da disinformazione, semplificazioni e crisi di fiducia nel racconto pubblico.

