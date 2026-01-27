Frana Niscemi oltre 1.500 sfollati Ma la sinistra pensa ad attaccare il governo

La frana a Niscemi interessa un’area di circa quattro chilometri, coinvolgendo zone note per precedenti fenomeni erosivi. Oltre 1.500 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. La situazione resta critica, mentre il dibattito politico si concentra su altre questioni, lasciando spesso in secondo piano l’attenzione sui rischi e le necessità di intervento.

La situazione a Niscemi resta critica. Il fronte del movimento franoso si estende per circa quattro chilometri e coinvolge zone già note per fenomeni simili, come Sante Croci e la contrada Canalicchio. La nuova fase di instabilità si è aperta il 16 gennaio, quando sono state segnalate crepe sugli edifici e fenditure nel terreno. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata: in una sola notte il fronte della frana si è ampliato di circa un chilometro, avvicinandosi ulteriormente al centro abitato. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di un numero crescente di residenti. Inizialmente circa mille persone hanno dovuto lasciare le proprie case, ma il totale ha continuato ad aumentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

