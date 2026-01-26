Frana a Niscemi notte al Palasport per oltre 500 sfollati

Una frana si è verificata ieri nel torrente Benefizio a Niscemi, causando lo sfollamento di oltre 500 persone. La notte è trascorsa al Palasport Pio La Torre, dove sono stati accolti i cittadini colpiti. L’intervento delle autorità e le operazioni di assistenza proseguono per garantire la sicurezza e il supporto alle famiglie coinvolte.

(Adnkronos) – Notte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio. Attivato dal sindaco Massimiliano Conti il Centro operativo comunale. Nel paese di circa 25 mila abitanti, oggi le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. A scopo precauzionale, le autorità di Protezione Civile hanno disposto l’evacuazione delle 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sicilia: frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiUna frana si è verificata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio a Niscemi, in Sicilia, costringendo oltre 500 persone a lasciare le proprie abitazioni. Sicilia, una frana minaccia Niscemi: oltre 500 evacuati.Liguria, Massi sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Le recenti criticità in Italia riguardano eventi naturali che hanno interessato varie regioni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Sicilia, frana a Niscemi: notte al Palasport per oltre 500 sfollati; Frana sulla SP12 per Niscemi, vvf: Situazione in stand by; Frana a Niscemi: 500 sfollati, scuole chiuse e ultime news; Nuova frana a Niscemi: centinaia di sfollati, paese isolato - Intervista al capo della protezione civile Salvo Cocina. Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiNotte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio. adnkronos.com Quando un altopiano crolla. Le immagini della frana a NiscemiNel paese in provincia di Caltanissetta si è creato un costone di roccia dove sino alla scorsa settimana saliva una strada. Cinquecento persone sono state evacuate ... ilfoglio.it Josef Nardone. iwilldiehere · Vengeance. Le immagini della frana a Niscemi, Caltanissetta Evacuate circa cinquecento persone a scopo precauzionale. #cronaca #niscemi #caltanissetta #sicilia - facebook.com facebook #Frana a #Niscemi, la solidarietà dei deputati Mpa-Grande Sicilia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.