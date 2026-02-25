Riforma della giustizia confronto pubblico a San Domenico tra i sostenitori del No e del Sì

L’iniziativa, ispirata a principi di responsabilità e consapevolezza costituzionale, ha inteso fornire ai cittadini strumenti conoscitivi idonei a orientare un voto informato, espressione autentica della sovranità popolare. Il confronto, sviluppatosi in un contraddittorio serrato e talvolta dai toni vivaci, ha evidenziato la rilevanza e la delicatezza delle questioni sottoposte al giudizio dell’elettorato. Le opposte posizioni si sono misurate in un articolato scambio argomentativo, nel quale ciascuna parte ha illustrato analiticamente i punti qualificanti della propria proposta, sottoponendoli a scrutinio critico reciproco. Al tavolo dei relatori, per le ragioni del No, sono intervenuti il procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli e la dottoressa Chiara Greco, sostituto procuratore della Repubblica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

