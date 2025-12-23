Schiacciata dal cavallo va in arresto cardiaco | è in pericolo di vita

Una donna di 45 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata schiacciata da un cavallo durante un incidente avvenuto a Toscolano Maderno. L’incidente è avvenuto lunedì mattina presso l’agriturismo Scuderia Castello a Gaino. La donna ha subito un arresto cardiaco ed è attualmente in condizioni critiche. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e avviare le indagini.

Sta lottando per la vita in ospedale la donna di 45 anni protagonista suo malgrado di un brutto incidente a cavallo lunedì mattina a Toscolano Maderno, negli spazi dell'agriturismo scuderia Castello, nella frazione di Gaino. Da quanto si è appreso, e come ricostruito dai carabinieri di Salò. La 45enne, residente a Gardone Riviera, è ora ricoverata in Rianimazione e in serata non era ancora stata dichiarata fuori pericolo. Il cavallo si imbizzarisce e la schiaccia: la donna in pericolo di vita - Sul posto sono giunti anche i soccorritori dei Volontari del Garda con un'auto medica, oltre ai militari dell'Arma.

