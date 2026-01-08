Va in arresto cardiaco mentre è in bus | il 118 salva un anziano in via D' Alviano

Un anziano di circa 90 anni è stato soccorso dal personale del 118 in via D'Alviano dopo aver subito un arresto cardiaco mentre si trovava a bordo di un autobus. L’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzarlo e di trasferirlo in ospedale a Cattinara per ulteriori cure.

Un anziano di poco meno di 90 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti in via D'Alviano per un arresto cardiaco. L'uomo si trovava a bordo di un autobus della Trieste Trasporti quando è stato colpito da un malore. A prestare i. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

