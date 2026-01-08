Va in arresto cardiaco mentre è in bus | il 118 salva un anziano in via D' Alviano
Un anziano di circa 90 anni è stato soccorso dal personale del 118 in via D'Alviano dopo aver subito un arresto cardiaco mentre si trovava a bordo di un autobus. L’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzarlo e di trasferirlo in ospedale a Cattinara per ulteriori cure.
Un anziano di poco meno di 90 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti in via D'Alviano per un arresto cardiaco. L'uomo si trovava a bordo di un autobus della Trieste Trasporti quando è stato colpito da un malore. A prestare i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Va in arresto cardiaco mentre aspetta il traghetto: sul piazzale c’è un infermiere che la salva col defibrillatore
Leggi anche: Piombino | Paura al porto, 78enne va in arresto cardiaco mentre aspetta il traghetto: salvata con il defibrillatore
Va in arresto cardiaco mentre è al mercato di Torre del Greco: salvato da tre agenti della Municipale - Provvidenziale l'intervento dei tre poliziotti, che gli hanno praticato le manovre salvavita; l'uomo è stato poi portato in ospedale per le cure del caso ... fanpage.it
Qualiano, ha un arresto cardiaco mentre fa jogging: salvato dalla squadra del 118 - Fare attività fisica impegnativa, anche la classica corsetta senza un preventivo controllo della funzionalità cardiorespiratoria può essere controproducente per la salute e anche soggetti poco ... ilmattino.it
Va in arresto cardiaco mentre aspetta il traghetto: sul piazzale c’è un infermiere che la salva col defibrillatore - Piombino (Livorno), 7 dicembre 2025 – Un defibrillatore a portata di mano e la casuale presenza di un infermiere. lanazione.it
NUOVA DATA! Anteprima Docufilm “La differenza tra otto e nove” Cinque storie vere. Cinque vite che ricominciano dopo un arresto cardiaco. Un viaggio fatto di fragilità, coraggio e nuova normalità. 25 febbraio 2026 Ore 09:30 Cinema Modernissi facebook
Edoardo Bove, vittima di un arresto cardiaco nel 2014, può ora cercare una squadra all'estero. La legge italiana gli impedisce di scendere di nuovo in campo in Serie A avendo dovuto affidarsi a un defibrillatore sottocutaneo #Bove #Premier x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.