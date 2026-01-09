San Giuseppe Jato ricorda Giuseppe Di Matteo | il sindaco rilancia la lotta all’omertà

Il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, ha ricordato Giuseppe Di Matteo durante una cerimonia nel Giardino della Memoria, sottolineando l’importanza della legalità e della lotta all’omertà. In questa occasione, ha ribadito che la sconfitta della mafia dipende anche dal coraggio di denunciare e dalla condivisione di valori civili. La memoria del piccolo Giuseppe rappresenta un monito per rafforzare l’impegno contro la criminalità organizzata.

"Dove c'è omertà, la mafia non può essere definitivamente sconfitta", ha dichiarato il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, intervenendo durante la commemorazione nel Giardino della Memoria di contrada Giambascio, luogo simbolo della violenza mafiosa perché lì, l'11 gennaio 1996, fu ucciso e sciolto nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio quattordicenne del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, dopo 779 giorni di sequestro, di cui 180 trascorsi nel casolare-bunker. Il sito, oggi confiscato alla criminalità organizzata, è diventato spazio di memoria e impegno civile.

