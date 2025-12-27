Donne dello sport forlivese | al via la terza edizione dedicata alle memoria storica femminile

Il Comune di Forlì, su proposta dell’assessora Andrea Cintorino e della presidente della Commissione consiliare per le Pari opportunità Cristina Tassinari e in collaborazione con l’assessore allo Sport Kevin Bravi, promuove la terza edizione dedicata alla raccolta delle storie di donne forlivesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

