a erbil un attacco deliberato parla crosetto

A Erbil è stato un attacco deliberato, secondo quanto dichiarato dal Ministro della Difesa Crosetto. Dopo l’attacco iraniano, il contingente italiano presente nella zona non ha subito danni o inconvenienti. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali, senza indicare ulteriori dettagli o cause dell’attacco. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

A Erbil é stato un attacco deliberato secondo il Ministro della Difesa Crosetto. Per fortuna, dopo l’attacco iraniano, nessun inconveniente al nostro contingente. Il Ministro ha parlato anche di un graduale ritiro dei nostri militari, anche se solo momentaneo. Di seguito le parole di Crosetto riportate da Rainews. Erbil, contingente italiano avvisato. Il contingente italiano nella base di Erbil “era stato avvisato della possibilità di un attacco e dalle 8:30 aveva attuato tutte le condizioni di sicurezza. Quindi erano entrati nelle aree protette per cui non c’è stato alcun danno al contingente. È stato un attacco assolutamente deliberato. Quella è una base della Nato, quindi è una base che è anche americana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

