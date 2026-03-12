Due nuove esplosioni sono state ascoltate a Erbil, nel Kurdistan iracheno, poche ore dopo un attacco con drone contro la base italiana nella serata dell’11 marzo 2026. Il ministro della Difesa ha dichiarato che si tratta di un attacco deliberato. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni è stato fornito al momento. La situazione rimane sotto osservazione.

Due nuove esplosioni sono state udite a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dopo il drone che ha colpito la base italiana nella serata dell’11 marzo 2026. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in merito all’attacco, ha parlato di un’ azione deliberata, dal momento che si tratta di una base Nato, «quindi anche americana», e che già nei giorni precedenti c’erano stati tentativi di intervento. Intervistato dal Tg1, ha confermato che il contingente non ha riportato alcun danno e che i militari erano entrati in aree protette dopo l’allarme. Attualmente sono 141 i soldati italiani presenti a Erbil, che entrano ed escono dal bunker a seconda degli allarmi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Altre due esplosioni a Erbil, Crosetto: «Attacco deliberato»

