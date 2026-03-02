Referendum a Pesco Sannita il comitato del Sì spiega le ragioni del voto

A Pesco Sannita, il comitato del Sì ha organizzato un incontro per spiegare le motivazioni della propria posizione in vista del referendum. Durante l'evento, sono intervenuti rappresentanti del comitato e si sono condivise le ragioni a sostegno della modifica proposta. Fabrizio Modelfino, referente locale di Forza Italia, ha partecipato e ha evidenziato i punti principali del proprio sostegno.

«Abbiamo deciso di unirci per difendere la separazione delle carriere dei magistrati e promuovere un Csm più trasparente e responsabile – spiega Modelfino –. Votare Sì significa sostenere un sistema equilibrato, in cui i cittadini possano avere fiducia nel corretto funzionamento delle istituzioni giudiziarie, senza conflitti di interesse o gestione interna senza controllo». Il referente del comitato ribadisce come il voto favorevole non rappresenti un attacco alla magistratura, ma un passo avanti verso un sistema più chiaro e garantista: «Votare Sì al referendum non significa indebolire la magistratura, ma assicurare che ogni decisione sia presa nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Referendum, a Pesco Sannita il comitato del Sì spiega le ragioni del voto Referendum giustizia a Cosenza: il Comitato “Si Separa” spiega le ragioni del SìCosenza si prepara a un fine settimana di confronto sul referendum costituzionale. Leggi anche: Le ragioni del 'Sì' al Referendum: appuntamento a Caserta a cura del Comitato "Vassalli"