A colloquio con l’arte rupestre Le ricerche sul culto degli antenati

Una serie di incontri tra studenti e reperti di arte rupestre ha preso il via con la classe quarta di Terrarossa e si è estesa successivamente alla quinta, che ha lavorato sulla creazione di un mito legato al re ligure Cicno. Durante le attività, gli studenti hanno approfondito le rappresentazioni e i simboli presenti nelle pitture preistoriche e sulla figura mitica del sovrano.

Il laboratorio sull' arte rupestre, iniziato dalla classe 4^ di Terrarossa, è proseguito le settimane successive dalla classe 5^ con l'elaborazione del mito fondativo dedicato al re ligure Cicno. I bambini hanno posto domande alla scrittrice Angelina Magnotta, intervenuta a far conoscere le scoperte dell' Archeoclub Apuo Ligure dell'Appennino Tosco Emiliano che dirige. Cos'è la ricerca dell'arte rupestre? "L'arte rupestre è il modo che uomini del preistorico adoperarono per rappresentare se stessi, la maternità e la riproduzione, le loro attività. All'interno dell'aggregazione tribale i valori fondanti si riferiscono alla religione, alla venerazione per la Dea Madre, al culto per gli antenati come nel 'Bassorilievo della Stele', all'osservazione degli astri.