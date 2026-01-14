Padova scomparsa di Annabella | le ricerche con dronielicotteri e uomini sul terreno

La scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, ha portato all’avvio di un’indagine da parte della Procura di Padova. Le autorità stanno conducendo ricerche approfondite, utilizzando droni, elicotteri e uomini sul terreno, per cercare di ricostruire le circostanze della sua sparizione e trovare eventuali indizi utili alle indagini.

La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova. Della 22enne non si hanno più notizie dalla sera del 7 gennaio. Lo riporta ‘Il Gazzettino’. La decisione di procedere con il reato di sequestro di persona consente ai Carabinieri di avviare tutti gli accertamenti necessari. Martedì sono proseguite l’attività dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche della ragazza. Le squadre stanno perlustrando strade e sentieri nel padovano nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon. 🔗 Leggi su Lapresse.it

