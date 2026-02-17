Gatti Mézzi in concerto a Cascina
I Gatti Mézzi si esibiranno a Cascina perché vogliono condividere dal vivo i brani del loro ultimo album. La band torna sul palco dopo un lungo periodo di assenza, portando la loro energia tra il pubblico locale. La serata si svolgerà nel teatro della città, un ambiente che valorizza la loro musica e permette al pubblico di vivere un’esperienza intima e coinvolgente.
E lo fanno nel luogo che più di ogni altro restituisce senso e profondità alla loro musica: il teatro. «Si viene dai circoli e dalle balere, nei teatri respiriamo il teatro canzone, la nostra vera casa». La cifra resta quella che li ha resi un punto di riferimento del cantautorato toscano e nazionale: ironia colta, sguardo laterale sulla realtà, storie popolate da personaggi e leggende di una Toscana sospesa tra memoria e contemporaneità. Un linguaggio musicale che nasce dal territorio pisano e che, proprio da lì, ha saputo parlare a generazioni diverse.
Arrivano i Gatti Mézzi in concerto al teatro Puccini. L’appuntamento a Firenze
I Gatti Mézzi tornano in concerto al Teatro Puccini di Firenze, offrendo un'esperienza più raccolta e autentica.
"Gatti Mézzi", debutta al Puccini di Firenze il tour teatrale 2026
I Gatti Mézzi tornano a Firenze con il loro tour teatrale 2026, dopo il successo dell’estate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
