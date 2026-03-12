A Brescia 113 senza tetto resistenti

A Brescia, sul territorio comunale, sono stati contati 113 senzatetto, molti dei quali definibili come “resistenti” perché non vogliono usufruire dei servizi di assistenza disponibili. La maggior parte di queste persone vive senza un alloggio stabile, e alcuni rifiutano di chiedere aiuto alle strutture di accoglienza. La presenza di queste persone è stata rilevata attraverso un censimento condotto dall’amministrazione locale.

Sono risultati 113 i senza tetto sul territorio del Comune bresciano, molti dei quali "resistenti", ovvero non interessati ad accedere ai servizi. Il dato arriva dalla conta europea degli homeless, a cui Brescia ha partecipato. A questi si aggiungono persone con sistemazioni non definitive (in termine di progetti di accoglienza, convivenze a termine) tanto che sono 480 quelle che si sono rivolte all'Help Center, quasi 900 al centro diurno dell'Angolo (anche solo per una doccia). "Questo è il dato, attendibile, di persone che non hanno trovato una soluzione definitiva – ha spiegato Silvia Bonizzoni, responsabile Servizi sociali in commissione a persona e sanità -.