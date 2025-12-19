Luigi affronta un incubo: il rischio di sfratto minaccia il suo tetto, simbolo di stabilità e sicurezza. A Monza, sempre più persone si trovano in difficoltà economiche, incapaci di sostenere le spese abitative nonostante non vivano in povertà estrema. Questa emergenza silenziosa mette in luce le fragilità di un sistema che non sempre tutela chi si trova a un passo dal perdere la propria casa.

© Ilgiorno.it - L’incubo di Luigi, a rischio sfratto: “Non lasciatemi senza un tetto”

Monza – La ricerca di un’abitazione oggi a Monza vede l’aumentare di casi di chi è in seria difficoltà economica per permettersi un alloggio, pur non essendo in condizioni di estrema povertà. La cosiddetta fascia grigia, che include una vasta gamma di persone: dagli studenti a chi ha perso il lavoro, a chi lavora ma è sottopagato, a chi addirittura prende uno stipendio in linea con i parametri odierni, ma a causa del caro immobile non riesce comunque a permettersi un affitto o un mutuo. Davvero critica, per quanto particolare, è la situazione di Luigi Di Noia, cittadino monzese di 61 anni che vive in un alloggio popolare di via Pisacane 4 e che rischia lo sfratto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

