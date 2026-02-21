Nido senza tetto tutte le attività spostate in un’altra struttura

Le intense piogge di queste settimane hanno impedito di completare i lavori di riparazione del tetto dell’asilo nido di Camerano, causando lo spostamento di tutte le attività in un’altra struttura. Il problema ha reso l’edificio inagibile, lasciando i bambini senza un luogo sicuro. La situazione ha portato alla decisione di trasferire temporaneamente le classi, con l’obiettivo di garantire continuità educativa. La riparazione rimane in sospeso a causa delle condizioni meteo avverse.

Le forti piogge di queste ultime settimane non hanno consentito di concludere gli interventi di ripristino del tetto dell’asilo nido di via Damiano Chiesa a Camerano. Sono state tali da pregiudicare le condizioni igienico sanitarie dei locali per la prosecuzione dell’attività didattica. Un fatto che ha destato diverse polemiche da parte di genitori e operatrici. La nuova struttura adibita situata in via Domenico Savio risulta agibile e quindi utilizzabile per lo svolgimento dell’attività, pur essendo ancora priva di arredi. Proprio per prevenire quindi potenziali pericoli per la salute pubblica e l’incolumità, dovuti al deterioramento del manto di copertura dell’edificio, il sindaco Oriano Mercante ha siglato un’ordinanza per spostarlo direttamente lì fino al 31 luglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

