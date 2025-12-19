Tutela del patrimonio Liberty premiato il Comune di Napoli

Il Comune di Napoli si distingue per la sua straordinaria cura e valorizzazione del patrimonio Liberty, ricevendo il prestigioso riconoscimento Best LibertyCity 2025 dall’Associazione Italia Liberty. Un esempio di eccellenza nell’arte e nell’architettura, che testimonia l’impegno della città nel preservare e promuovere il suo patrimonio storico. Un premio che sottolinea la rilevanza di Napoli come custode di un patrimonio culturale unico e prezioso.

L’Associazione culturale nazionale Italia Liberty ha conferito al Comune di Napoli l’onorificenza Best LibertyCity per l’anno 2025, riconoscimento che premia la città italiana che meglio conserva e promuove il proprio patrimonio in stile Liberty. Il premio, giunto alla decima edizione, è stato assegnato per “l’eccezionale valore artistico degli edifici e per l’impegno istituzionale nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio storico-artistico”. Napoli si è distinta per la qualità dei suoi capolavori Liberty nei quartieri Chiaia, Vomero e Posillipo, come Palazzo Mannajuolo e Palazzina Velardi, e per le attività di promozione culturale realizzate negli ultimi anni, anche attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Napoli ospita la conferenza sulla tutela del patrimonio e la riduzione dei rischi da disastri

Leggi anche: “Il restauro di Santa Cordula” - tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Premio Genio Città di Palermo: al Teatro Massimo l’omaggio alle eccellenze del territorio.

Napoli città liberty, riconoscimento per la tutela del patrimonio - L'Associazione culturale nazionale Italia Liberty ha conferito al Comune di Napoli l'onorificenza " Best LibertyCity " per l'anno 2025, riconoscimento che premia la città italiana che meglio conserva ... ansa.it