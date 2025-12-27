A Gorga la XXV edizione della Festa del fagiolo della Regina
Nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2025 si svolgerà a Gorga, nel Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni, la XXV edizione della “Festa del fagiolo della Regina”, una manifestazione che intende valorizzare una varietà di grande pregio L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche: A Controne torna la Sagra del Fagiolo: edizione natalizia tra gastronomia e musica popolare
Leggi anche: Sala della Regina, la Camera ospita la 24esima edizione del Festival internazionale di Musica e Arte sacra
Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 26 al 28 dicembre.
Gorga: tutto pronto per la XXV edizione della “Festa del fagiolo della Regina”, ecco il programma - Nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2025 si svolgerà a Gorga, nel Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni, la XXV edizione della “F esta del fagiolo della Regina ”, una manifestazione che intende ... infocilento.it
Torna nel Cilento la “Festa del fagiolo della Regina” - Eventi: Nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2025 si svolgerà a Gorga di Stio, nel Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni, la XXV edizione della “ ... cilentonotizie.it
Grazie a #Liminateatri e a questo profondo articolo di #ChiaraCrupi che arriva all'essenza dello spettacolo ospitato da #RomaeuropaFestival che chiude la prima edizione di Spores Project - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.