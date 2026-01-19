Air Force Renzi lo scandalo del super-aereo venduto per un euro | si stima un danno erariale da 40 milioni ma chi paga?

L’affare dell’“Air Force Renzi”, l’aereo venduto per un euro, ha causato un danno erariale stimato in circa 40 milioni di euro. La differenza tra i circa 54 milioni di euro pagati dallo Stato prima del 2018 e il valore di mercato stimato tra 15 e 30 milioni di euro alimenta il dibattito sulla responsabilità e sulla gestione di questa operazione.

Il danno erariale si stima intorno ai 40 milioni di euro, l a differenza tra i circa 54 milioni di euro pagati dallo Stato tra anticipo e canoni prima dello stop del 2018 per l'Airbus A340-500, il cosiddetto "Air Force Renzi", e quanto sarebbe costato acquistarlo o noleggiarlo a valori di mercato, stimati tra 15 e 30 milioni di euro da una consulenza tecnica depositata alla Procura di Civitavecchia. Ma chi pagherà? Nessuno, prevede oggi "La Verità ", che ha ricostruito dettagliatamente la vicenda del velivolo di cui l'allora premier, Matteo Renzi, tra il 2014 e il 2016, volle dotare l'Italia, per missioni imprenditoriale di prestigio, diceva: ma dopo anni di semi-inutilizzo, una ventina di voli di Stato, sugli ottanta totale, l'Air Force Renzi nel 2023 l'aereo fu ceduto alla Ethiad, a cui Renzi lo aveva chiesto, per la cifra simbolica di un euro, dopo un impegno complessivo da 168 milioni in otto anni e poche decine di missioni istituzionali.

L’Air Force Renzi ceduto a un euro e il rischio di danno erariale

Nel 2023, l’Air Force Renzi è stata ceduta per un euro, nonostante un investimento di 168 milioni di euro in otto anni e un numero limitato di missioni. Questa decisione solleva questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sul possibile rischio di danno erariale, evidenziando criticità nella pianificazione e nell’utilizzo dei fondi destinati a questa iniziativa.

L’Airbus A340 di Stato venduto per un euro: si chiude il caso dell’«Air Force Renzi». Ecco i documenti

L’Airbus A340 di Stato, noto come «Air Force Renzi», è stato venduto a un euro e si conclude così il caso che ha suscitato molte discussioni. L’aereo, appartenuto a Etihad e successivamente ceduto ai commissari di Alitalia, sarà smantellato dopo essere rimasto a Roma Fiumicino dal 2018. Di seguito, si presentano i documenti che chiariscono i dettagli della transazione e lo stato attuale dell’aereo.

