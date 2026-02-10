Auto distrutta in un incidente stradale | chi paga il danno totale?

Un incidente stradale ha lasciato un’auto completamente distrutta. La proprietaria si chiede chi dovrà coprire il danno totale, visto che l’assicurazione le ha offerto solo il valore commerciale dell’auto. La donna aveva appena comprato il veicolo e ora si trova a dover affrontare una perdita significativa. La questione resta aperta e molti si chiedono se ci siano modi per ottenere un risarcimento più adeguato.

"Avvocato, la mia auto è distrutta. L'assicurazione dice che mi pagherà solo il valore commerciale. Ma l'ho acquistata da poco, è possibile che perda così tanti soldi?" È una delle sorprese più amare che possono seguire un sinistro. Se il danno supera il valore del veicolo, il risarcimento incidente stradale non coincide quasi mai con il prezzo pagato, ma con il valore economico dell'auto al momento dell'incidente. In altre parole, il danno totale non garantisce un rimborso integrale. E l'importo può cambiare in base alla responsabilità del sinistro e alla perizia.

