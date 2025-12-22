Sequestrati 70 chili di prodotti ittici a Pozzuoli passante aizza l'abusivo contro i poliziotti

Un 46enne è stato denunciato a Pozzuoli (Napoli): ha inveito contro i poliziotti e ha incitato un commerciante abusivo a reagire contro il sequestro in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

