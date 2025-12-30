Controlli per Capodanno | sequestrati 500 chili di botti illegali

In vista di Capodanno, le autorità hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza. A Pomezia, la guardia di finanza ha sequestrato circa 500 chili di fuochi d’artificio illegali, contribuendo a prevenire rischi e violazioni delle normative. Questo intervento si inserisce nelle misure di tutela della pubblica sicurezza durante le festività.

Sono stati intensificati i controlli in vista della notte di Capodanno; controlli che nel territorio di Pomezia hanno portato al maxi sequestro di 500 chili di "botti illegali" da parte della guardia di finanza.I militari della Compagnia di Pomezia hanno infatti individuato una società di.

Fuochi d’artificio illegali: sequestrati oltre 500 chili tra Caserta e Molise, due denunciati - Controlli della Guardia di Finanza in vista delle feste di fine anno: nel Casertano scoperto un deposito con 517 chili di artifizi pirotecnici senza autorizzazioni. primonumero.it

Scoperto deposito clandestino di fuochi d’artificio a Scorrano: sequestrati 500 chili di esplosivi - Nel Leccese i Carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali custoditi in un’abitazione privata. trmtv.it

LabTv. . A poche ore dalla vigilia di Capodanno, la Guardia di Finanza intensifica i controlli nel Sannio contro la vendita illegale di fuochi d’artificio. Sequestrati circa 60 chili di materiale pirotecnico tra Limatola e Pago Veiano. Due persone denunciate per com - facebook.com facebook

