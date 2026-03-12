47 milioni restituiti | la rete Cisl protegge le famiglie

Il Caf Cisl Romagna ha restituito alle famiglie della regione oltre 47 milioni di euro attraverso rimborsi Irpef durante l’anno fiscale 2025. La cifra rappresenta un’operazione di rimborso che coinvolge molte famiglie romagnole, con l’obiettivo di restituire somme di denaro dovute. La somma totale distribuita si riferisce a rimborsi erogati nel corso dell’ultimo anno fiscale.

Il Caf Cisl Romagna ha restituito alle famiglie romagnole oltre 47 milioni di euro tramite rimborsi Irpef nell’anno fiscale 2025. Questa operazione concreta, gestita attraverso una rete capillare di 50 sedi, dimostra come l’assistenza fiscale sia uno strumento vitale per la resilienza economica del territorio. I dati emergono con chiarezza: 115.384 pratiche elaborate hanno garantito il ritorno di risorse direttamente nei bilanci delle persone, contrastando la pressione sui consumi. Non si tratta di semplici numeri contabili, ma di un meccanismo di protezione sociale attiva che tocca la vita quotidiana di lavoratori e pensionati. La mappa della prossimità territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

