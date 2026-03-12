30 chili di carne alla settimana Così i macellai sostengono Caritas

L’associazione macellai di Confcommercio, guidata dal presidente Alberto Rossi, ha annunciato di fornire ogni settimana 30 chili di carne selezionata alla mensa della Caritas Diocesana. La donazione viene effettuata regolarmente e rappresenta un gesto concreto di supporto all’organizzazione benefica. La consegna avviene tramite i rappresentanti dell’associazione, che si occupano di consegnare il prodotto direttamente alla mensa.

Un rapporto di stretta vicinanza all'istituzione diocesana che si occupa della gestione di mense diurne, serali e una rete di accoglienza fittissima L’associazione macellai di Confcommercio, sotto la guida del presidente Alberto Rossi, conferma il suo impegno sostenendo settimanalmente la mensa della Caritas Diocesana con la donazione di 30 chili di carne selezionata. Una tradizione che si rinnova dal 2014 e che quest’anno taglia il traguardo dei 12 anni. La collaborazione ha permesso alla rete Caritas, in particolare alle mense diurne e serali, di arricchire i circa 25mila pasti serviti nel 2025. “Attraverso una categoria importante... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

