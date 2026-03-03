Un bando regionale con fondi per associazioni Caritas ed enti che sostengono i senza fissa dimora e i poveri

La Regione Abruzzo, attraverso l'assessorato alle politiche sociali, ha pubblicato un bando regionale che mette a disposizione fondi destinati a associazioni di volontariato, enti di terzo settore e Caritas regionali. Il contributo economico mira a sostenere le attività di assistenza rivolte ai senza fissa dimora e alle persone in condizioni di povertà. La procedura di assegnazione dei fondi è aperta alle organizzazioni interessate.

La Regione Abruzzo, tramite l'assessorato alle politiche sociali, ha pubblicato il bando per un contributo economico destinato alle associazioni di volontariato, enti di terzo settore e Caritas regionali. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo. “L’avviso, che ha una dotazione finanziaria di 250 mila euro, – spiega l’assessore Santangelo – tocca un punto particolarmente sensibile nella scala delle emergenze sociali che cerchiamo in tutti i modi di ridurre con le politiche intraprese negli ultimi mesi. Certo è che ci troviamo all’interno di un settore nel quale il lavoro delle associazioni, degli enti e delle Caritas è centrale per garantire la sussistenza di soggetti particolarmente svantaggiati”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

