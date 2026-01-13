Manovre salvavita nel 2025 formati oltre 2600 studenti e 800 cittadini

Nel 2025, più di 2.600 studenti e 800 cittadini parteciperanno a corsi di manovre salvavita, sottolineando l’importanza della preparazione in ambito di sicurezza. La cronaca recente ci ricorda quanto sia fondamentale essere pronti a intervenire in situazioni di emergenza, per tutelare sé stessi e gli altri. Formarsi adeguatamente rappresenta un passo importante per garantire un intervento tempestivo e efficace in ogni contesto.

La cronaca di questi giorni ci ricorda purtroppo l'importanza della sicurezza, in qualsiasi contesto. E la prevenzione è il primo passaggio fondamentale per prevenire situazioni di rischio e pericolo.È questo lo spirito del Progetto VIVA – Manovre Salvavita nelle Scuole, promosso dal Dipartimento.

Manovre salvavita per gli studenti - Mauro Carlini, sottolinea il valore sociale del progetto: «Divulgare le manovre salvavita ci permette di costruire una società più umana, ... giornaleadige.it

A Magenta in 400, studenti compresi, a lezione di manovre salvavita - Magenta (Milano), 10 maggio 2025 – Oltre 400 persone di cui 150 studenti delle scuole superiori locali hanno imparato e sperimentato le manovre salvavita, mentre un centinaio di persone hanno potuto ... ilgiorno.it

L’esperienza da bagnino ha aiutato il 33enne Leonardo Tomasi a praticare le manovre salvavita: «I veri eroi sono i sanitari intervenuti e chi mi ha guidato al telefono». Il novantenne soccorso a Trieste sulla linea 29 rimane ricoverato in prognosi riservata. - facebook.com facebook

