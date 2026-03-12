25enne fuori da casa | arrestato e riconfinato dai

Un uomo di 25 anni residente a Montenero di Bisaccia è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato fuori dalla propria abitazione in violazione delle misure restrittive imposte dall’Autorità giudiziaria. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo dei militari, che hanno riportato la sua posizione e riaffidato la persona alle autorità competenti.

Un venticinquenne residente a Montenero di Bisaccia è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere risultato fuori dalla propria abitazione in violazione delle misure restrittive imposte dall’Autorità giudiziaria. L’uomo, già sottoposto ad arresti domiciliari per un precedente procedimento penale, è stato sorpreso durante i servizi di perlustrazione del territorio svolti dalla locale Stazione dei Carabinieri. Il Tribunale di Larino ha poi convalidato l’arresto e ripristinato la misura dei domiciliari senza applicare ulteriori sanzioni penali immediate. La rete di controllo sul territorio montano. L’evento si è svolto nel contesto di una routine operativa precisa, dove la pattuglia della stazione di Montenero di Bisaccia stava eseguendo controlli sui soggetti vincolati da ordinanze restrittive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

