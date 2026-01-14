Il 25enne arrestato è accusato di aver molestato e aggredito una ragazza di 24 anni fuori da un locale a Castelfranco Emilia, lo scorso 27 dicembre. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un’amica. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari mentre le indagini proseguono per chiarire l’intera vicenda.

È agli arresti domiciliari il giovane che, lo scorso 27 dicembre, aveva prima molestato poi aggredito a Castelfranco Emilia una 24enne di Vignola, la quale era riuscita a salvarsi dalle attenzioni dell’uomo solo grazie al pronto intervento di una delle due amiche che era con lei. Si tratta di un 25enne di origini indiane, che davanti al giudice dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e lesioni personali. Come si ricorderà, il 25enne, in un primo tempo, aveva palpeggiato la 24enne vignolese fuori da un locale di Castelfranco, quando questa era uscita a fumare una sigaretta. In un secondo momento, quando la ragazza con due sue amiche aveva lasciato il locale per andare poi a ballare altrove, lo stesso 25enne l’ha seguita e buttata a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazza aggredita fuori da un locale, arrestato un 25enne

