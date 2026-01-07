Aggredisce e rapina un uomo disabile fuori da un locale a Como | arrestato 25enne
Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Como dopo aver aggredito e rapinato un disabile fuori da un locale. L’episodio risale al 23 novembre scorso, ma l’arresto è stato eseguito il 6 gennaio, a conclusione delle indagini e degli accertamenti delle forze dell’ordine. L’individuo è stato quindi messo in custodia in seguito alle verifiche relative all’evento.
I fatti risalirebbero al 23 novembre scorso ma l'arresto sarebbe scattato ieri, martedì 6 gennaio, a termine delle indagini e dopo tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aggredisce e rapina un uomo disabile fuori da un locale a Como: arrestato 25enne - Un 25enne, di origine moldava, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Centro Valle Intelvi per aver aggredito, minacciato e rapinato un uomo disabile di 57 anni fuori da un locale a Como. fanpage.it
