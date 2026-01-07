Aggredisce e rapina un uomo disabile fuori da un locale a Como | arrestato 25enne

Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Como dopo aver aggredito e rapinato un disabile fuori da un locale. L’episodio risale al 23 novembre scorso, ma l’arresto è stato eseguito il 6 gennaio, a conclusione delle indagini e degli accertamenti delle forze dell’ordine. L’individuo è stato quindi messo in custodia in seguito alle verifiche relative all’evento.

Aggredisce, minaccia col coltello e rapina disabile: un arresto dei Carabinieri in Valle Intelvi - Nella tarda serata del 6 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Centro Valle Intelvi, hanno arrestato un 25enne di nazionalità moldava, residente nel comune di Centro Valle Intelvi, in esecuzio ... comozero.it

Como, aggredisce e minaccia con un coltello un disabile per rapinarlo - Prima lo ha avvicinato in un bar, poi lo ha atteso in un luogo appartato, armato, per picchiarlo: in manette un 25enne moldavo residente a Lanzo d’Intelvi ... msn.com

Aggredisce un passante sul cavalcavia San Lorenzo, arrestato per rapina. #ANSA - facebook.com facebook

