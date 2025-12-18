Prepara la pace 500 organizzazioni contro il riarmo Ue e l’autoritarismo

Unendo le voci di 500 organizzazioni, si alza un forte appello contro il riarmo e l’autoritarismo in Europa. La loro preoccupazione è che la deriva bellicista dell’UE minacci di distruggere il diritto internazionale, lo stato di diritto e il welfare sociale, chiamando a una mobilitazione per proteggere i valori fondamentali e promuovere la pace.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.