Prepara la pace 500 organizzazioni contro il riarmo Ue e l’autoritarismo
Unendo le voci di 500 organizzazioni, si alza un forte appello contro il riarmo e l’autoritarismo in Europa. La loro preoccupazione è che la deriva bellicista dell’UE minacci di distruggere il diritto internazionale, lo stato di diritto e il welfare sociale, chiamando a una mobilitazione per proteggere i valori fondamentali e promuovere la pace.
Una convergenza tra organizzazioni per fermare la deriva bellicista dell’Unione europea che provocherà la distruzione del diritto internazionale, dello stato di diritto e dello stato sociale. Con questo obiettivo oggi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Stop Rearm Europe: il 18/12 assemblea nazionale “Se vuoi la Pace, prepara la Pace”.
NATALE A PIAZZA DE ANDRE' "Se vuoi la pace, prepara la pace." Non è solo uno slogan è l'invito che, insieme a tante realtà del territorio e con il patrocinio del Municipio XI, rivolgiamo a tutta la nostra comunità. Sabato 20 Dicembre 10:00 - 20:00 Pi - facebook.com facebook
Un incontro on line per far convergere le iniziative di Pace contro la deriva bellicista dell’Europa: giovedì 18 Assemblea Nazionale “Se vuoi la #Pace, prepara la Pace” della campagna europea Stop Rearm Europe #FermaIlRiarmo #Disarmo #StopRearm x.com
