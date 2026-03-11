Uccise l' ex con 14 coltellate a Bruzzano | Luigi Morcaldi era capace di intendere e volere

Un uomo di 64 anni è accusato di aver ucciso l’ex compagna a Milano, nel quartiere Bruzzano, utilizzando un coltello con cui le ha inflitto 14 ferite. L’episodio si è verificato in via Grassini, e la vittima è morta a causa delle ferite riportate. Le autorità hanno stabilito che l’uomo era in grado di intendere e di volere al momento dell’omicidio.

È capace di intendere e di volere Luigi Morcaldi, il 64enne che uccise l'ex compagna Luciana Ronchi in via Grassini a Milano (zona Bruzzano) con 14 coltellate. Il femminicidio avvenne il 22 ottobre 2025 a pochi passi dall'abitazione della donna, dove i due avevano convissuto in precedenza.