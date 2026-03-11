Uccide l'ex moglie con 14 coltellate sotto casa a Milano Luigi Morcaldi dichiarato capace di intendere

A Milano, un uomo ha ucciso l'ex moglie con 14 coltellate sotto casa. La perizia psichiatrica ha stabilito che Luigi Morcaldi era in grado di intendere e volere al momento dei fatti. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento legale e ha suscitato attenzione sulla dinamica dell'evento. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli.

Luigi Morcaldi è stato dichiarato capace di intendere e volere al momento dei fatti dalla perizia psichiatrica. Il 64enne aveva ucciso l'ex moglie Luciana Ronchi il 22 ottobre 2025 sotto casa sua a Milano con 14 coltellate.